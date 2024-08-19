行政院性平處去年調查發現，1萬3104名多元性別者感到不舒服、被歧視的情境或場域，有17％發生在公共廁所、更衣室等空間，但全國僅623座性別友善公廁，為了讓民眾自由、安心、有尊嚴地使用廁所，環境部2025年起將投入2億8035萬補助各地方政府，目標2029年使性別友善公廁增至1246座。

環境部統計到今年3月11日止，全國列管公廁共4萬4732座，當中623座是性別友善廁所，比例僅1.4％。

環境部環境管理署長顏旭明說，多元性別者如廁感到不自在、女性使用廁所時間則是男性的2倍，導致女廁較容易排隊，設置性別友善廁所將能緩解這些問題，目前受限於民眾既有觀念，全台設置性別友善公廁比例較低。

但他指出，環境部公共廁所滿意度調查結果顯示，2022年有63.5％受訪者願意使用性別友善廁所、2023年則提高至69.9％，代表民眾對於性別友善公廁使用意願有顯著提升，未來不論交通站場、市場或活動中心，抑或新建、改建，只要空間、條件合適，環境部都鼓勵設置，將給予公部門經費補助、私部門則採評鑑及頒獎，一起使性別友善公廁數量倍增。

環境部過去也訂定「友善廁所設置參考指引」，包含空間配置及入口處logo或顏色彩中性設計、內部便器廁間隔間設施須做好防止偷窺、偷拍設計等。顏旭明表示，公部門新設性別友善廁所皆需按照指引建造，民眾無需擔心隱私、安全問題。

環境部環境管理署組長魏文宜補充，除了補助興建或修繕性別友善廁所、標準化性別友善廁所基本配備，也會建立國際通用識別性別友善廁所標示、辦理研討會及觀摩會等訓練、建立性別友善標章認證機制及輔導推廣企業商家設立等策略措施，朝性別友善廁所倍增的目標推進。