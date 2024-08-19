考量年長市民受視力退化影響，辨識路口交通號誌可能會發生困難，基隆市政府19日表示，將自即日起到今年底為止之前，將全市34處路口的行人號誌放大，以利民眾辨識。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，一般行人號誌的長寬各約20公分，基隆市府為強化行人優先政策，向內政部及公路局申請路口交通設施改善工程補助，將行人燈鏡面放大到30公分，以提升辨識度。

王圳宏指出，基隆市高齡人口眾多，考量高齡者容易視力退化，影響對交通設施辨識，尤其在跨越距離較長的路口，對行人號誌燈需要更易辨識，減少違規穿越馬路的情形。

王圳宏說，市府將於年底前，挑選34處行人穿越量較大的路口，更換放大型的行人號誌。目前已經完成了5處，包括了明徳一路／崇智街、明德一路／自治北街、中正路／中船路口、信一路／義一路口、 仁一路／愛三路口，讓高齡者過路口時看燈可以不費力、看得更清楚、行得更安全。

另一方面，市府並挑選29處行人穿越量大的路口加裝宣導板，配合行人號誌紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠下次再過」、「過馬路勿低頭」及「注意轉彎車」等警語外，也會在行人紅燈時播放宣傳基隆在地觀光及市政宣導標語。

為提升行人過馬路的安全性，謝國樑呼籲市民落實「行人優先」，車輛行經斑馬線及號誌路口時有禮停讓行人，同時提醒行人穿越路口請走行穿線並遵守號誌，穿越馬路勿當「低頭族」，一起打造基隆市交通友善環境。