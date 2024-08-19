【LIVE直播】柯文哲假帳疑雲燒不停

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，他昨（18日）宣布由時任競選總幹事黃珊珊負責統籌「善後小組」。對此，前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安今（19日）上午接受媒體聯訪時直言，確實這不符合常理。

媒體詢問「柯文哲找黃珊珊負責善後小組妥當嗎？」柯昱安認為，確實這不符合常理，如果要去檢討選戰過程疏失跟缺漏，最適合的是柯文哲自己扛起責任，擔任檢討小組召集人，底下找誰另當別論，請黃珊珊、李文宗去解釋跟廠商之間的關係，還有跟木可的相關財務狀況；他也推測，「可能怕現在開（除）掉黃珊珊，要她辭掉立委，又多一個柯黑之類的」，柯大概也會有這樣壓力啦，加上黨內有戰力的人越來越少，此時再去犧牲一個黃珊珊也不利。

「如果今天要檢討，柯文哲還是要負起責任，而不是推責任」柯昱安續指，之前推給會計師端木正，發現這條防火線擋不住後，又推給李文宗，「難道下一步要推給黃珊珊嗎？」還是要回歸到柯自己扛起責任。

另外，柯昱安也談到，聽到的是說擁珊派、反珊派各自都有勢力，像他認識的中評委也透露內部交鋒，沒到所謂吵架，但各有立場；但他認為，身為競選總幹事當然責無旁貸，但是否需要辭職，最後決定權還是柯文哲，「中評會這把刀要殺下去要皇上同意，雖然常講說中評會是集體決策，但決策還是要看皇上臉色而定，皇上現在看起來沒有要處置，皇上還是要負起最大責任」。

對於是否黃珊珊應先辭立委，柯說，看黃珊珊怎麼想，很多事情要負政治責任有很多方式，包含她說要跟中評會說明與友好廠商關係，不管辭不辭立委，都要說明，為什麼常常獨厚特定廠商，資源分配不均讓黨內有怨言，是否要辭職就尊重黃個人決定。

另外，柯昱安認為，相關帳款還有很多沒釐清，昨天也爆200萬租車，為什麼木可花錢打造胖卡，競選辦還要用承租，明明都是自己人還要多花一筆錢，聽說要每天開查帳記者會，但如果沒辦法釐清，開記者會也沒太大幫助，很多事情釐清才說明，不是說要撇責任，要引導話題主導前，每天開記者會去說一些連支持者都不信的話。