國民黨代表團於台北時間19日稍早抵達芝加哥，參與美國民主黨全國黨代表大會（DNC)，預計隔日一早展開密集拜會行程，包括參與民主黨眾議員傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries, D-NY）主持的餐會，美國總統拜登（Joe Biden）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）演講，也將目睹總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、副總統候選人華茲（Tim Walz）的提名儀式。

觀選團成員、國民黨發言人楊智伃表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於七月派出共和黨訪問團、八月則組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨聯邦參眾議員、各州重要代表人物及智庫。

楊智伃提及，美國總統大選選舉動態瞬息萬變，美國總統拜登日前宣布不代表民主黨2024總統競選，並公開支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為總統參選人；並在8月黨內流程黨代表投票之後，賀錦麗正式成為民主黨總統候選人，隨後賀錦麗即宣布提名明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為她的競選搭檔。

楊智伃表示，美國總統大選全球矚目，其當選人及政黨政策，將攸關全球國際政治經濟局勢的發展。國民黨在美觀選，將呈現美國民主黨全代會現場、民主黨政綱政策邏輯，黨內各界及智庫對於重要議題的主張，給國人第一手瞭解最新美選動態。

國民黨訪問團一早將參與我國駐芝加哥辦事處，聽取美國政治選情簡報，接著拜會貝克·麥堅時國際律師事務所（Baker McKenzie），針對美國大選對經貿及科技法案之影響；隨後參與由聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯主持的「紐約x芝加哥」餐會，晚間將參與民主黨全國代表大會第一天議程，除了拜登、希拉蕊演講，預計當日通過民主黨黨綱，並完成華茲的副總統候選人提名。

國民黨觀選團成員還包括國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華及國民黨駐美代表秦日新等人。