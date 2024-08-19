降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」將在明年退出台灣市場。（圖取自食藥署藥品仿單查詢平台）

降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」將退出台灣，明年起停止供貨，抗憂鬱症藥物「百憂解」也確定撤出台灣市場，預計供應到今年11月。健保署表示，兩款都是健保收載15年的老藥，目前已經有品質很好的學名藥替代，這是國際市場的常態，可將節省下來的藥費做其他新藥給付，讓醫療資源做有效運用。

用於治療高血壓的安普諾維膜衣錠150毫克，將在明年退出台灣。健保署說明，安普諾維膜衣錠150毫克主成分為irbesartan，去年申報量約為1237萬粒，佔率67％。健保收載同成分劑型含量藥品共9項。

健保署說明，經諮詢臨床醫師認為國內還有同成分多種學名藥，臨床使用仍有多種選擇。本案今年6月經共擬會議同意取消健保支付，預計明年1月取消健保支付。另有同廠牌安普諾維膜衣錠300毫克、複方藥品Co-Aprovel可普諾維，健保品項可供病患及醫師選擇。

同時，2019年傳出因健保砍價將退出台灣的抗憂鬱症藥物「百憂解」，已確定撤出台灣市場，預計只供應至11月。健保署說明，該藥品市占率15.3％，去年申報顆數約292萬顆，健保收載同成分、同含量膠囊劑型的替代藥品共11項。

健保署說明，經查百憂解自109年9月1日廠商申請提高健保藥價2.8元後，至113年未曾調降過該藥品藥價，廠商亦未提出成本不敷提高藥價的建議。禮來公司表示，十大醫藥先進國已無供應百憂解口溶錠。該公司基於發展目標及因應市場策略調整，才決定停止進口該產品；目前已無簽訂合約之醫療院所。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，安普諾和百憂解都是健保收載超過15年的老藥，目前已經有品質很好的學名藥作替代，尤其百憂解在國際上是超過40年的老藥，同成分的國內學名藥產品市佔率已達85％。

戴雪詠指出，過專利期的老藥退出市場由相對價格低、但同品質的學名藥接手，這是國際市場的常態。各國醫藥主管機關會在專利期間給新藥好的價格，讓藥廠做研發，但專利過期之後，更多同品質的學名藥競爭，可讓藥費節省，透過鼓勵學名藥，政府將節省下的藥費去給付救命新藥，在各國都是以這樣的方式，讓醫療資源做有效運用。