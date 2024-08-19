因應2050淨零碳排，國內電動汽車與日俱增，新北市繼於新莊運動公園地下停車場超前部署導入「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」和專用防火毯，強化電動車消防安全之後，更將創先與民間企業合作建置公有停車場智能充電平台，並全面配置防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，令防災安全再進化。

新莊運動公園停車場超前部署熱顯像儀，電動車消防安全有保障。照片/新北市政府提供

交通局長鍾鳴時指出，近年電動車大幅成長，綠色運具已成為未來交通發展的新趨勢與重要指標；有鑑於韓國仁川市日前發生一起嚴重的電動車火災事件，電動車消防安全問題再度引發社會關注。

鍾鳴時說，交通局早在去年（112）元旦啟用的新莊運動公園地下停車場即率先導入「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」，透過熱顯像儀24小時偵測車體溫度，倘電動車溫度高於預設定值時，熱顯系統將即時通報服務中心;如偵測到火源時，於5秒內啟動低壓細水霧消防灑水設備，連接自來水源，持續給水滅火，避免因熱失控而火勢蔓延至鄰近車輛，降低電動車電池自燃所產生延燒風險。

交通局指出，新北市配合經濟部與交通部發展電動車及充電樁相關政策，引進民間資源投入公有停車場充電樁建設，將於本周五(23日)舉行發表會，系統不但可提供APP即時充電位查詢，更首創全國於公有停車場全面部署電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，讓民眾能更安全、更安心停車充電。