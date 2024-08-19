越共中央總書記、國家主席蘇林于18日至20日來華國事訪問。19日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的蘇林舉行歡迎儀式。

蘇林在訪問北京前，於18日先行走訪廣州。蘇林當日在廣州表明，「我們此次訪問是想再次強調，在越南對外政策當中，中國始終是排在第一位的，是我們的頭等優先。」

綜合大陸央視、新華社等報導，18日上午9時25分，蘇林一行搭乘專機抵達廣州。隨後，蘇林走訪黃花崗七十二烈士墓，越南愛國烈士范鴻泰之墓坐落於此。蘇林首先來到這裡，為范鴻泰之墓獻上花圈。

隨後，蘇林來到位於廣州文明路的越南青年革命同志會舊址。近100年前，越南老一輩領導人胡志明在這裡創辦越南第一份傳播馬克思列寧主義的報紙《青年》，舉辦越南青年政治訓練班。參觀結束後，蘇林在留言簿上寫下，「祝越中友誼世代相傳、萬古長青」。

此外，蘇林還與中國對越友好人士代表見面。根據越通社報導稱，這些友好人士包括友好組織代表、革命將領家屬，越南問題研究人員，前中國駐越南大使和中國青年等。

在聽完上述代表發言後，蘇林指出，中國有許多很有意義的諺語，例如「得好鄉鄰勝過親」、「多年鄰居變成親」等。越南人民描述友好鄰邦關係也有類似的表述，如「遠親不如近鄰」。回顧兩黨兩國共同走過的道路，我們充滿自豪，對「同志加兄弟」的傳統友誼更加珍視。