台泥董事長張安平指出，雖然大陸水泥需求短時間內不會起來，但是若2025年起大陸水泥業全面納入碳交易市場，台泥在大陸的競爭力將更強，凈利潤會往上成長。

台泥2023年中國大陸地區低碳水泥產量達84%，營收佔比達80%。台泥2024年初啟動台泥水泥廠內部碳交易平台，主要參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，並於年底進行履約交易，為大陸碳交易市場做好完善預備。

台泥於杭州營運總部公亮大樓預計今年第四季落成啟用，除了採用台泥江蘇句容廠生產的低碳水泥，同時於大樓帷幕部署太陽能發電，搭配超高性能混凝土(UHPC)打造的儲能系統、51支DC-DC快充樁，也已取得世界級綠建築LEED金級預認證、健康建築WELL鉑金預認證與大陸綠色建築評價標誌二星預認證。

台泥運用各廠所在地地緣優勢針對替代原燃料源擴大開發，於水泥廠內興建替代燃料工廠，以提升各廠替代原燃料使用；同時運用水泥窯高溫協同處理優勢將廢棄物無害化與資源化再利用，多樣化水泥廠收入來源並深化與當地政府及產業合作夥伴關係。目前包含廣東韶關廠、湖南靖州廠設有生活垃圾處理廠；江蘇句容廠、貴州安順廠設有飛灰資源化處置項目；廣西貴港廠、四川廣安廠、貴州凱里廠設有環保公司，2023年共計將5,631,708噸產業廢棄物、112,140噸生活垃圾轉化為再生能資源，展現台泥於資源循環領域競爭力。