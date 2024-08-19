美國經濟陷入衰退疑慮消除，美股重振旗鼓漲勢再起，上週五美股除費城半導體指數外，其餘指數均收高，延續台股多頭氣勢，儘管今天台股以低盤開出，但股王信驊(5274)、大立光(3008)、聯發科(2454)、祥碩(5269)、力旺(3529)等高價股聯袂走高，雖然設備股股王弘塑(3131)股價漲多拉回，均華(6640)、志聖(2467)、由田(3455)、牧德(3563)、群翊(6664)持續走高，均豪(5443)母憑子貴亮燈漲停，光學股在大立光帶動下，亞光(3019)、玉晶光(3406)、先進光(3362)攜手齊揚，佳能(2374)盤中股價強攻漲停板，中場過後，以平盤開出的台積電(2330)由黑翻紅，鴻海(2317)、廣達(2382)及華碩等電子權值股力守紅盤之上，中小型股則有弘憶股(3312)、氣立(4555)、圓剛(2417)、維田(6570)、東捷(8064)、大億金茂(8107)、磐儀(3594)、精聯(3652)、神準(3558)、華星光(4979)、鑫科(3663)及慧友(5484)高掛漲停板，在電子股領軍下，台股盤中指數上漲100點，站上22450點，截至11點30分為止，加權股價指數約22470.31點，上漲120.98點，成交量為2098.73億元；OTC指數為269.1點，上漲2.86點，成交量為820.03億元。

今天盤中上市各類股中，以其他電子類股表現最佳，上漲幅約1.72%，其次是營建類股及光電類股，分別上漲1.72%及1.57%；表現較差者為鋼鐵類股、油電氣類股及金融類股，其中鋼鐵類股下跌0.48%，油電氣類股下跌0.39%，金融類股下跌0.32%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲3.76%，表現最差為光電類股、下跌0.35%。

就技術面來看，美國經濟衰退疑慮稍減，激勵美股強勢反彈，也帶動台股回神一路上攻，上週五更是大漲454.16點，加權股價指數以22349.33點作收，不僅收復月線，亦站回22300點，累計一週上漲880.33點，漲幅為4.1%，周K收紅棒，亦是連2紅，日均量因市場追價意願不足，萎縮至3756.8億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步衝高，上週五OTC收盤指數為266.24點，累計一週上漲13.97點，漲幅為5.54%，周K收長紅棒，終止連5黑，日均量為1121.6億元；今天台股在美股續揚帶動下，指數開低走高，盤中指數大漲100點，站上22450點；目前台股短期均線翻揚走升，日指標續揚，短期盤勢持續反彈，不過季線以上，套牢壓力重，且套牢賣壓伺機而出，預期指數再往上，震盪幅度恐加劇。

分析師表示，雖然上市櫃公司第2季獲利優於預期，但以展望而言，除AI族群外，其他科技股對於第3季展望普遍動能平緩，加上目前全球仍有中東及烏俄戰爭等地緣政治，以及8月28日輝達將公布財報與展望等不確定因素，在產業表現不同調情況下，預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情。

目前市場聚焦回歸產業及公司基本面，操作上建議投資人採取分批進場的方式，並做汰弱留強。選股方向建議短線上可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，半年報繳出佳績個股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光、先進半導體、AI概念股、金融等族群。