一名人妻在網路社群「Dcard」貼文表示，日前與老公看A片當前戲，劇情是2位女優跟1位男優做愛，她隨口問了老公，「你們男生會想要同時跟兩個女生做？」沒想到老公竟說，「有得做的話當然好哇！」她覺得很奇怪，心想是她「太保守了嗎？」她就回說，「那我也要找兩個男生一起同時做愛？」老公立刻說，「不行！」然後老公就比平常更起勁。

人妻表示，事後她覺得蠻錯愕的，原來老公「會想要3P！」而且當下想測試看看，老公有沒有對她的朋友有性幻想過，就問了老公，「那要找我朋友嗎？」還好老公說，「這樣很奇怪吧」還好，如果老公真的講出她的哪一位朋友，她真的會有疙瘩。

她後來告訴自已，可能這就是老公的真實的性幻想，不代表他會這樣做，當然如果那一天婚姻破裂離婚時，他想要這樣做也管不著。人妻想要問問網友門的想法，「兩女一男、兩男一女」，這種模式「大家能接受嗎？」

網友們留言表示，「這樣很奇怪吧，也是試探你」、「性幻想跟現實是兩碼子事情吧？我也會看逆後宮，但現實的還是先不要」、「接著問他，那想跟XXX嗎？（妳最正的朋友），看他怎麼回」。

「性愛，只要沒有傷害別人，沒有什麼奇怪變態的問題，只有接不接受的分別」、「你這種問法根本不知道他是真的有想做，還是皮在癢故意調皮，或是根本不管你在問啥隨便應付的」、「有哪個男人不想？」