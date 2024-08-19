回顧上周，國際原料轉小跌，然豐興上周國內廢鋼、鋼筋基價再度平盤，盤價再度持平；型鋼產品基價則每公噸下跌500元，止步連8周持平。
豐興本周盤價平轉跌，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼、日本2H廢鋼本周無報價，美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸345美元續跌為340美元，澳洲鐵礦砂也由每公噸100.95美元續跌至91.75美元，跌幅均有擴大跡象。
豐興(2015)周一(8月19日)開出本周內銷盤價，廢鋼繼上周8月17日下跌每公噸300元後，周一再下跌每公噸300元；鋼筋基價亦下跌每公噸400元，型鋼產品基價則再度平盤。國際原料跌幅擴大，鐵礦砂價格跌幅較重，豐興表示，悲觀氣氛籠罩，不過預估恐慌也已到最後關頭，下個月鋼價可望相對略微向上。價格下跌是否牽動下游觀望氣氛濃？豐興則表示，目前出貨正常，營造工程詢價仍算積極，盤商則等待降價。
回顧上周，國際原料轉小跌，然豐興上周國內廢鋼、鋼筋基價再度平盤，盤價再度持平；型鋼產品基價則每公噸下跌500元，止步連8周持平。
豐興本周盤價平轉跌，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼、日本2H廢鋼本周無報價，美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸345美元續跌為340美元，澳洲鐵礦砂也由每公噸100.95美元續跌至91.75美元，跌幅均有擴大跡象。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。