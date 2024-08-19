回顧上周，國際原料轉小跌，然豐興上周國內廢鋼、鋼筋基價再度平盤，盤價再度持平；型鋼產品基價則每公噸下跌500元，止步連8周持平。

豐興本周盤價平轉跌，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼、日本2H廢鋼本周無報價，美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸345美元續跌為340美元，澳洲鐵礦砂也由每公噸100.95美元續跌至91.75美元，跌幅均有擴大跡象。

《鋼鐵股》豐興鋼筋、廢鋼盤價連3平 原料低檔但尚未反彈
《鋼鐵股》豐興鋼筋、廢鋼盤價續平 原料價拉鋸沉澱
《鋼鐵股》豐興鋼筋、廢鋼 連3周平盤
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