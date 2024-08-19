豐興(2015)周一(8月19日)開出本周內銷盤價，廢鋼繼上周8月17日下跌每公噸300元後，周一再下跌每公噸300元；鋼筋基價亦下跌每公噸400元，型鋼產品基價則再度平盤。國際原料跌幅擴大，鐵礦砂價格跌幅較重，豐興表示，悲觀氣氛籠罩，不過預估恐慌也已到最後關頭，下個月鋼價可望相對略微向上。價格下跌是否牽動下游觀望氣氛濃？豐興則表示，目前出貨正常，營造工程詢價仍算積極，盤商則等待降價。