「HandsUP Crossborder」是17LIVE針對日本業者新推出的跨境直播電商服務，提供日本品牌與來自東亞與東南亞1,300位以上的KOL與團購主合作，由17LIVE集團日本電商團隊開發日本品牌，與台灣電商團隊Orderpally合作跨境電商服務，向台灣消費者推廣銷售日本品牌產品。目前與17LIVE簽約合作的東亞與東南亞區的KOL與團購主已超過1,300位，名單持續增加中。

過往，日本業者若想把商品銷售到海外市場，會面臨重重挑戰，包含運費、執行費用、語音不通帶來的溝通成本、當地法律問題、與缺乏海外推廣經驗等，這些挑戰使得業者進軍海外市場困難重重。

有鑑於此，17LIVE提供豐富電商經驗的顧問服務團隊，而合作的OrderPally KOL與團購主，因為有長期海外代購或批發經驗，會負責商品的包裝、存貨與商品配送；通常業者與KOL與團購主進行溝通時，會耗費很多時間，17LIVE也會有顧問服務團隊居中協調，讓雙方能夠不費力，以低成本、低人力輕鬆完成將商品推廣海外市場目標與目的。

此外，17LIVE無論供貨商或合作團購主均經過公司層層把關與篩選，才簽約合作，公司也會依據業者產品推薦最合適合作的團購主進行合作，讓直播電商及社群電商效益達到最大化，達到銷售佳績。

日本地區目前簽約合作團購主與業者合作的銷售成績，平均銷售成績是180萬日圓（約39.6萬台幣），而銷售成績前100名團購主月均商品銷售額為3千萬日圓（約660萬台幣），年度整體透過直播電商模式，為業者帶來的總銷售額超過500億日圓（約110億台幣）。

2019年開始，17LIVE在日本市場提供直播電商解決方案「HandsUp」，為日本400家以上的公司和品牌提供直播電商服務與諮詢，客戶們也提出想將直播電商市場擴展至海外地區。因此，2023年10月下旬，日本電商團隊首次與台灣使用17LIVE集團OrderPally系統的KOL與團購主合作「跨境直播電商活動」，並獲得不錯的銷售成績：一家在日本有90家以上門市的服飾品牌，在這場直播活動其營業額超過了所有門市一天的營業額。