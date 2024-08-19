有網友近期逛超商時，發現甜點櫃內有款平凡蛋糕價格平易近人，於是買下嚐鮮，事後忍不住大讚「比咖啡店和甜點店賣得還好吃，價格更便宜」，內心給出近90分的高分，不少網友也說自己只要看見就會掃貨，「這價格真的便宜」、「友善時光打7折更划算！」

全家切片的「法式千層蛋糕」，48元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

原PO在PTT發文指出，很久沒吃小甜點了，剛好看到全家minimore甜點櫃內有「法式千層蛋糕」，一見價格只要48元，比一般連鎖咖啡廳、甜點店賣得還划算，覺得可以試試看便入手，「吃起來很像麥當勞蛋捲冰淇淋融化之後的味道，帶點蛋皮的口感，還算可以接受的甜點。」他也順手買了提拉米蘇口味的千層蛋糕嘗試，隔層變為巧克力口味，美味程度不分上下。

有網友就分享，自己先前深夜11點多想起室友生日，結果臨時買不到蛋糕，於是掃光4間全家的千層蛋糕，稱讚口味多元又CP值高；另有人說「有看到7折就會買，便宜好吃」，「下午5點之後友善時光買更便宜」、「提拉米蘇千層好吃，微微的苦味中和掉甜膩」、「很喜歡，耐吃，以前都吃85度C，現在常常去全家掃貨」。不過也有人說全家最好吃甜點為「法式檸檬塔」、「檸檬塔才是我的愛」、「冰過更好吃」。

據了解，全家「法式千層蛋糕」是minimore品項中熱銷前3的常勝軍，除了原味法式千層，也有季節款如抹茶千層、提拉米蘇千層、巧克力千層等。