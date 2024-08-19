血友病是一種遺傳性的血液凝固異常的疾病，針對B型血友病的細胞治療針劑，目前已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，施打一針就有機會痊癒，但藥價高達350萬美元，相當於新台幣上億元，傳出健保署正在和藥廠初步交換意見，評估納入健保的可行性。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠說明，該藥是基因治療藥品，一次性注射能夠治癒B型血友病，目前在美國已經取得許可證，但去年歐盟僅給予暫時性許可，因為臨床試驗人數還太少，是否能夠有真正的長期療效和安全性，還需要廠商進一步補充資料。

戴雪詠指出， 目前這個藥品在我國食藥署正在申請許可證，未來廠商若取得許可證，向健保署申請給付時，將依照醫療科技評估重點，包括：藥品是否有確實療效、成本效益，以及對於病人生活品質是否能真正提升，例如是不是能夠免除未來定期注射凝血因子。

衛福部長邱泰源表示，任何一個藥，只要對全民健康有幫助，政府都會用心研議，例如罕病預算沒那麼多，但政府在這方面幫忙，而部分癌症新藥尚未拿到完整的臨床試驗，可能有些國家已經在用了，我們也不放棄希望，因此研擬癌症新藥政策，政府明年會加碼，讓這些新藥可以來救治患者，經臨床醫師判定有需要性，及時降低死亡率。