新北市、花蓮縣政府團隊19日舉辦交流座談會，花蓮縣長徐榛蔚（左）特別送上由花蓮農特產品組成的大禮包，送給新北市長侯友宜（右），感謝他率領市府團隊振興花蓮。（羅亦晽攝）

強震、颱風重創花蓮觀光產業，繼國民黨5位女力縣市首長送暖到花蓮，新北市長侯友宜18日也率領市府團隊到花蓮展開為期2天的城市交流。侯友宜表示，新北市協助振興花蓮，下半年及明年度將會陸續帶動萬名旅客到花蓮旅遊，且憑花東住宿憑證即能在新北享受旅宿優惠，同時在活動安排花蓮攤位，幫助農友銷售農特產品及伴手禮，另外，中秋將至他也宣布訂購10萬公斤花蓮文旦，要和農友並肩作戰。

新北市、花蓮縣政府團隊今天（19日）舉辦交流座談會，侯友宜昨卻先率隊到花蓮，走訪花蓮市金三角商圈、將軍府園區、體驗賞鯨活動，不僅品嘗在地美食，也採購不少伴手禮，用行動力挺花蓮業者振興產業。

侯友宜表示，這2天到花蓮了解在地觀光產業及相關經濟活動狀況時，內心感觸很深，花蓮經過地震、颱風，整體產業都受到艱鉅挑戰，不管他走到商圈、品嘗美食或是入住旅宿，都發現人潮低於以往的2成，因此花蓮急需國人及國際觀光人士到花蓮消費。

他說，新北市是全台最大的城市，有責任跟義務協助花蓮振興，因此新北市下半年度最少會有萬人以上到花蓮觀光旅遊，而市府也會在市內中大型活動，如農夫市集、觀光工廠、歡樂耶誕城等，為花蓮業者特別安排展覽區販售農特產品及伴手禮，和花蓮農友並肩作戰，而他也在中秋節訂購10萬公斤的花蓮文旦柚幫助柚農行銷。

侯友宜還提到，新北市府各局處未來各種座談活動、里長研習會或是里民參訪活動等，也會以花蓮為主軸，藉此帶動企業界來到花蓮旅遊，且住宿花東可享新北住宿優惠，意即民眾可憑花東住宿的發票或收據，在新北旅宿業享優惠。

他接著分享自己體驗賞鯨時看到花蓮自然美景時相當感動，而花蓮也特別規劃3條旅遊路線，包括賞鯨、縱谷及海岸等路線，藉此讓全國民眾了解花蓮永續的環境及自然之美的地方，雖然現在交通對地方來說仍是挑戰，但他相信好山、好水、好人情的花蓮依然美好，鼓勵國人多來觀光、帶動經濟產業。

縣長徐榛蔚感謝侯友宜透過預約下半年及明年行程支持花蓮，同時也謝謝他在競選總統時力挺花蓮的交通，她說，交通是重中之重，也是經濟跟產業的命脈，雖然各界陸續祭出振興花蓮方案，但沒有順暢便利的交通一切都不可行，因此縣府極力爭取空中及海上航運，讓花蓮交通更加多元，希望未來中央能支持。