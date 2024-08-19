大陸國務院新聞辦公室今天（19日）舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發佈會，國家移民管理局副局長劉海濤介紹，今年1-7月，全國各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9％。簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9％。

據央視新聞報導，劉海濤還介紹，這些年，國家移民管理局在會同有關部門不斷擴大免簽國家範圍的同時，先後推出一系列便利外國人來華政策，這些政策概括起來，叫「方便來」、「引進來」、「多樣來」。

144小時過境免簽政策推動外籍人員「方便來」。過境免簽政策自2013年1月實施以來，適用國家、實施口岸、停留期限、活動區域不斷優化。今年以來，這一政策紅利進一步釋放，成為外國遊客說來就來遊中國的「流量密碼」，也成為中國不斷擴大開放的「政策名片」。

區域性入境免簽政策助力外籍遊客「多樣來」。相繼推出港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東協國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省份外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽等政策，近期又出台港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590多萬人次。

創新口岸簽證政策促進外商「引進來」。進一步放寬口岸簽證申辦條件，對急需來華從事商貿、訪問等活動的外籍人員，可向全國73個城市100個口岸簽證機關申請辦理口岸簽證入境。為外籍商貿投資人士提供再入境簽證等多項便利服務，保障外籍商務人員想來即來、想留可留。

這些政策相互配合、協同發力，帶來的效益是多方位的。最直觀的變化，就是外國人來華數量快速增長。今年1-7月，大陸全國各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9％。簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9％。

最顯著的作用，就是直接帶火了中國入境遊市場。根據大陸國家統計局2023年公開數據，來華旅遊外國人日均消費3459元，預計直接拉動消費超1000億元人民幣。

下一步，大陸國家移民管理局將持續優化完善過境免簽等政策措施，擴大活動範圍、增加聯動區域、優化開放佈局，進一步提高政策含金量、吸引力，積極會同有關部門提升外國人來華在華便利度。