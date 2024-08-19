彰化1名5旬陳姓女子，因想要透過投資，為自己創造更多被動收入，卻誤信網路上可「穩賺不賠」、「輕鬆獲利」的投資訊息，陷入詐騙集團騙局，前後匯款、面交超過百萬元，日前對方又通知她中籤17張股票，需再交付157萬元，讓她心生警惕，驚覺可能受騙，於是報警並與警方配合，與詐騙集團相約面交，成功將車手繩之以法。

警方表示，詐騙集團先前利用臉書交友，以名人股市投資獲利方式，提供app軟體供陳女下載，且告知陳女已中籤17張股票，要求交付款項157萬元，據了解，陳女本身擔任行政助理工作，想透過投資增加收入，但因前後已匯款、面交超過百萬元，讓她覺得可能是假投資詐騙，於是向警方報案。

彰化1名5旬陳姓女子，陷入詐騙集團騙局，前後匯款、面交超過百萬元，日前對方又通知她需再交付157萬元，讓她驚覺可能受騙，於是報警並與警方配合，與詐騙集團相約面交，成功將25歲佘姓車手繩之以法。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

田中派出所長石竣帆獲報後立即部署指揮，請陳女與對方保持聯繫，約定8月8日晚上20時許，於田中高鐵站附近空地進行面交，車手25歲佘男搭乘高鐵前來取款，面交過程中，警方當場查扣手機、工作證及相關收據等證物並依法逮捕、偵辦，在全國歡度父親節時，成功阻止了這起157萬元詐騙案。

田中分局分局長簡龍宏表示，目前國內詐欺犯罪氾濫，請勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利之資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心可能就會使大半輩子的積蓄付諸流水，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。