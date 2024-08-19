民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，台北市議員鍾小平今（19）日上午再赴台北地檢署，追加告發黃珊珊涉嫌違反政治獻金法，另告發黃珊珊、求真民調總經理關智宇，於總統大選期間，以假民調意圖使國民黨總統候選人侯友宜不當選，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。

鍾小平12日先到北檢告發柯文哲、陳佩琪夫婦，以及負責簽證查核的會計師端木正、柯文哲競總財務長李文宗及其胞妹李文娟，涉背信、洗錢、使公務登載不實與政治獻金法；今天上午鍾小平再追加告發黃珊珊，要檢方徹查不明金流。

鍾小平表示，時樂、尼奧2家公司負責人戴利玲陳情，表示黃珊珊找她辦活動，但916萬元的案子時樂、尼奧根本沒做，也沒開發票，916萬哪來，黃珊珊應該說清楚。

另也要替侯友宜叫屈，因為黃珊珊根本從頭到腳就是綠的派來臥底破壞藍白合，是小英女孩，所以弄了假民調，一共9次，花了1000多萬，試問一份民調不過才10幾、20萬，卻找求真民調總經理做假民調，做出來國民黨變老三，就拿著這份假民調大肆募款，主導的就是黃珊珊，因此對黃珊珊、求真民調總經理關智宇提告涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。

鍾小平強調，政治獻金部分，小草捐了1萬元，卻被拆帳，變成匿名捐款，如此心思比用在選舉還多，現金比例太高，就想盡辦法拆帳，都是檢察官必要查清楚的地方。而柯文哲到現在還在護著黃珊珊，說什麼留下來善後比直接走掉艱難，根本是請鬼拿藥單。