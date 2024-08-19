賀錦麗這番話是在前去芝加哥，參加美東19日開幕的民主黨全代會之前，與競選夥伴明尼蘇達州州長華茲，一齊在重要的選區賓州參加競選活動時公開發表的。

賀錦麗對支持者表示，在過去幾年期間出現了這種亂象，就是衡量一位領導者有沒有力量是看輕對方。但事實上看某位領導者有沒有力量，並不是看扁對方，任何看不起別人的都是懦夫。

賀錦麗並沒有指名道姓說的是川普，不過，川普在美東17日的賓州東部競選活動時，曾經說過賀錦麗是極端份子以及瘋子。從民調可看出，賀錦麗在競選時衝勁十足，已縮小跟川普的支持差距，不僅在全美範圍內，還有在8個極其重要的州，也包括賓州在內。

擁有亞裔血統的黑人賀錦麗，如果在11月初選贏川普的話，將成為美國首位女性總統。川普17日曾說，深信賀錦麗會比81歲被勸退參選的拜登，更容易被打敗。

賓州是美國3個鐵鏽（Rust Belt）州之一，另外兩個州是威斯康辛州以及密西根州，這三個州曾幫助過共和黨的川普，在2016年大選中意外獲勝。據悉，賀錦麗可能會在19日的全代會跟拜登一齊上台，拜登將交棒民主黨總統候選人的位子。

川普本周將重心放在搖擺州上，19日預計造訪賓州一家工廠，將發表對經濟的看法。另外，20日將去密西根州與當地郡的警長討論治安問題。川普與競選搭檔范斯，將於21日前往北卡發表國安方面的演說，緊接著23日川普要去亞利桑那州催票。

川普的支持者希望川普重新把重點放在政策上，而不是對賀錦麗的口頭人身攻擊。美國共和黨參議員Lindsey Graham認為，川普可以贏得這場大選，如果辯論政策的話川普會贏，但愛作秀的可能不會獲選，政策才是入主白宮的關鍵。