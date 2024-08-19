9月2日深夜11時鬼門關，《搜狐網》列出4個生肖有望在鬼門關前衝一波事業高峰，其中生肖馬不僅能搶得市場先機，還有望率領團隊克服種種挑戰，使生意越做越大。生肖豬則是財運亨通、收獲滿滿的月份，在生意場上將遇到不少貴人相助。

▌生肖龍

生肖龍在農曆7月是展現領導魅力、實現事業飛躍的關鍵期，不僅人脈更為廣闊，許多工作中遇到的難題都能在貴人協助下迎刃而解，更有機會接手重大項目或獲得晉升；另外，生肖龍積極展現才華與以和為貴的態度，使其在職場上的地位穩固，有望在鬼門關閉前讓事業一飛衝天。

▌生肖馬

生肖馬農曆7月在商海中如魚得水，藉著敏銳的洞察力和果斷的決策力，使其總能奪得市場先機，且大膽嘗試新領域，不僅拓寬業務範圍，更將率領團隊共同應對市場挑戰；因此，生肖馬鬼門關前生意有望越做越大。

▌生肖猴

生肖猴農曆7月能將聰明才智發揮到淋漓盡致，使其在職場上能充分展現創意與才華，並善用人脈資源，為職場之路鋪設出更多的機會與可能；因此，生肖猴在努力不懈下成功突圍，鬼門關閉前將迎來事業的春天。

▌生肖豬

生肖豬農曆7月是財運亨通、收獲滿滿的月份，在生意場上將遇到不少貴人相助，無論是合作夥伴還是客戶，都對他們讚譽有加；因此，生肖豬若把握機遇，積極開拓市場，有望在鬼門關閉前闖出一番大事業。

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