上周四（14日）是上市櫃公司申報第二季財報的最後一天，沒想到廷鑫、昶虹及牧東等3家上市櫃公司無法拿出第二季財報，其中廷鑫與昶虹第一季財報也沒有交，預估終止上市日最快為11月18日。

證交所表示，上市公司應於8月14日前公告申報第二季財報，截止日前，申報家數達903家，含創新板公司16家，不包括金融保險公司共計34家，屆時公告申報期限為9月2日。

廷鑫發布重大訊息指出，無法如期公告申報第二季財報，原因在於公司尚未委任會計師事務所，待公司委任會計師後即刻進行查核（核閱）程序；昶虹則在重大訊息中強調公司營運正常，但前會計師終止委任後，尚未洽定新任會計師，加速洽定新任會計師完成財務報告核閱後並申報。

事實上，廷鑫、昶虹及牧東早已被列為重點觀察對象，已在4月8日起停止買賣，金管會也曾在5月時提到，如果狀況持續未改善，三家公司預估可能在今年11月18日下市櫃。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。如想詳閱資料，上述財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。