泰國前總理戴克辛幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）昨（18）日才剛出任泰國第31任總理，泰國刑事法庭今（19）日就戴克辛涉嫌違反泰國刑法第112條的《冒犯君主罪》以及《電腦犯罪法》一案開庭。戴克辛本人出席了此次庭審。

戴克辛去年結束多年海外流亡，返泰時因貪腐罪成被判入獄，今年2月假釋出獄，至17日獲泰王瓦吉拉隆功特赦。不過，戴克辛仍面臨《冒犯君主罪》指控。

今年5月29日，泰國總檢察長下令根據刑法第112條，對戴克辛2015年在韓國首爾接受媒體採訪的行為提起公訴，稱其發表了批評和攻擊性言論，內容涉及對君主制的挑釁。這起案件還涉及戴克辛違反《電腦犯罪法》。戴克辛否認了所有指控。泰國刑事法庭6月18日宣布受理此案，並隨後批准了戴克辛的保釋申請。

圖為戴克辛小女兒、泰國新總理貝東丹（右）與戴克辛（左）18日抵達為泰黨總部，參加皇家認可儀式。（路透社）

曼谷刑事法院19日早上開庭審理戴克辛的冒犯君主罪指控案件。

據報，一旦冒犯君主罪罪成，戴克辛最高可被判囚15年。戴克辛6月時否認罪名，獲准以50萬泰銖保釋，被禁止離開泰國，他近日向法院申請允許前往阿聯杜拜接受治療，但遭拒絕。

戴克辛19日身穿鮮黃色襯衫配西裝外套，現身曼谷刑事法院。他向記者表示沒有任何顧慮，準備好應對官司。當被記者問到他的黃衫是否有特殊含義時，他簡單地回答「這是顯而易見的」。在泰國，黃色是王室的象徵顏色，以往反戴克辛示威者也身穿黃衣組成「黃衫軍」參加政變，與支持戴克辛的「紅衫軍」形成鮮明對比。