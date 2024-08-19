2013年成立的「海峽會」位於敦化北路宏國大樓地下1樓，占地約1500坪、規畫25間包廂逾400位席次，禮聘知名日籍設計大師北井利昭操刀規畫奢華舒適及寬敞的用餐環境，提供頂級火鍋、複合式料理與豪華包廂式用餐空間，為低調奢華且獨立隱密的餐宴會館。

海峽會在蔡辰男會長帶領下聲名遠播，多年來滿足兩岸商界層峰，宴客、社交、會談、聚會、養生等全方位需求，目前擁有超過2000名會員，主要包括企業家、國際商務人士、知名藝人、政商名流等。

御嵿表示，海峽會近年營運面臨市場潮流改變逆風，蔡辰男幾經考慮後決定交棒給下一代合適經營方，在機緣巧合下與董事長孫正強結緣，經數次相談獲認可後，蔡辰男以嫁女兒的心情將海峽會嫁入御嵿、並繼續擔任董事，期望未來與孫正強董事長攜手再創高峰。

御嵿指出，在取得海峽會應營權後，除將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，並可望客戶提供更多元的高端服務。首先，可結合旗下御義旅行社為高端消費族群規畫國外頂級商務度假旅遊、深度生態探索，以及米其林星級國外美食之旅等行程。

其次，御嵿可借助海峽會多年高端餐飲服務經驗，提升旗下御景生活的飯店代管事業營運能力。最後，御嵿將引進高端餐飲培訓體系，提升集團內餐飲工作人員的服務專業品質，並深化高端餐飲管理能力，為公司全方位餐飲服務再添營運成長動能與管理綜效。

御嵿指出，「可複製SOP」、「自動化設備」、「AI研發菜單」等為近年台灣餐飲市場發展主流議題，但在此光譜另一端，擁有知名與星級主廚、高端或特殊食材、獨特且優質的用餐體驗等元素的高端餐廳，更受到頂級客群的青睞與重視。

展望後市，御嵿表示，海峽會將持續晉用具備廚藝技術與創新研發能力的廚師，加上優秀的外場團隊，並以長期信賴的口碑作為最好的行銷方式，來突顯其無可取代的價值。

御嵿2024年上半年合併營收4.49億元、年增23.11％，為近5年同期高。雖然營業虧損0.49億元、歸屬母公司稅後虧損0.42億元，虧損幅度分別年增10.41％、31.12％，仍分為近6年、近8年同期次佳，每股虧損0.52元。

御嵿指出，受惠疫後餐飲消費潮復甦、公司經營策略改革，上半年毛利率、營益率升至51.34％、負11.03％，分創近5年同期高、近6年同期最佳。隨著下半年海峽會納入集團營運，可望為集團增添高精緻、高工藝的餐飲美學素養，進一步優化集團整體營運表現。