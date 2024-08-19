72歲資深藝人恬娃斜槓經營「恬娃歌坊」，才短短2個月就宣布退出經營權，如今將心思放在構思新電影《找到處女》；劇中內容描述過往的感情史，卻意外揭露自己不僅曾當過小三，還跟已婚人夫糾纏長達17年，接著強調：「當小三是這輩子最好命的時候」。

根據《TVBS新聞網》報導，恬娃構思的新電影《找到處女》，預計集資到2700萬元才開拍，劇情主要描述過往感情史。她坦言過去曾當了17年的小三，對方是禮儀公司老闆，讓人詫異的是這段關係正宮居然知情。她不諱言：「我這輩子最好命的就是當小三的時候」，而直到對方決定歸家庭後，這段關係才正式宣告結束。

恬娃透露當小三一事，就連男方正宮都知情。（圖／池宗玲攝影）

先前恬娃接受《中時新聞網》訪問時，曾提過桃花運很旺，豔遇相當多，似乎深怕講出來沒有人會相信，還頻頻強調：「這是真的，感謝臉書，我不騙你的，恬娃說謊肚子痛。」接著表示網路無遠弗屆，有許多80、90年次的鮮肉加她臉書好友，但得要很喜歡才會回覆私訊。被問及收到私密照會如何處理？她道出處理方式：「不要理他會踢掉，那個就不正經不正派了」。

至於是否有回傳自己的給對方？她大笑表示：「這個祕密啊」。對於上一次「肉體的快樂」，她大方承認約莫是2年前，不過不願公開對方身分，僅開心表示：「保密啦」，嬌羞表情間接道出對於男方的床上功夫相當滿意。