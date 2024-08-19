第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使複賽，周日（18日）舉行。總共有200多人報名，歷經初選、複賽，最後38人進入總決賽。進入總決賽的準城市小姐中出現不少明星臉，準城市美業形象大使則是充滿自信。

今年全球城市小姐選拔加賽選拔全球城市美業形象大使，歷經兩天的集訓及複賽，由藍郁晴、蔡惠名、沈宜蓁、王燕呢等各界人士組成的評審團精選後，城姐選拔部分有26人獲選進入總決賽，城使選拔部分有12人獲選進入總決賽，總決賽將於8月25日星期天在台北漢來大飯店舉行。

活動創辦人張如君表示，為了替明年選拔活動滿20周年暖身，今年活動規模更勝以往，估計觀賽來賓、選手、評審及工作人員多達千人左右。

選拔活動創辦人張如君（左起）、城姐主席蕭美萍、城使主席紀皖珍及城姐會長李雅楹。（中華全球城市選拔協會提供）

力挺張如君舉辦選拔千人盛會的城姐台灣賽區主席蕭美萍及大會會長李雅楹表示，今年通過複賽的準城姐特色是青春洋溢且「高人一等」，平均身高將近170公分。

全球城市美業形象大使台灣賽區主席紀皖珍表示，進入總決賽的準城使特色是充滿自信、積極展現自我，獲選進入總決賽的準城使袁健菊，在伸展台表演熱舞，活力及信心十足，完全看不出是位有3個小孩的三寶媽。

袁健菊參賽選形象大使賣力展現自我，看不出是個三寶媽。（中華全球城市選拔協會提供）

創辦人張如君形容，今年的準城姐出現不少明星臉，參賽者林之旋身高181公分，曾獲伊林「璀璨之星」選拔奪冠，頗有陳妍希神韻。參賽者翁郁茹神似New Jeans成員Minji，陳芃瑾則有「小劉亦菲」稱號，星光十分閃亮。