民進黨各縣市黨部利用暑假時期舉辦Team Taiwan青年營隊，首場「Team高雄」青年營19日登場，民進黨祕書長林右昌特別南下高雄出席開幕式，他致詞時提到有些政黨「很會說、不會做」，被媒體追問是否在暗指民眾黨？對此，林右昌表示，這屬於個別政黨的問題應自己面對，但民進黨是最重視年輕人的政黨，也是最有執行力的政黨。

民進黨8月中旬開始在各地啟動「Team Taiwan青年營」，高雄場19日展開，營隊除了找來黨內立委及意見領袖擔任講師外，並設計兵推2026高雄市長選舉橋段，以綠營目前宣布參選市長的人選加上柯志恩、柯文哲為題，讓學員以抽籤方式選出自己輔選的候選人，並為其量身打造及分析輔選計畫。

林右昌致詞表示，每個政黨就是一個品牌，背後有其價值與理念，政黨除了靠論述之外，更重要是要可以實踐，讓民眾、幹部能了解價值該如何做到，但有些政黨「很會說，但卻不會做」，有論述做不出來，這就是價值理想與能力之間的落差。

媒體詢問「很會說、不會做」的政黨是否暗指民眾黨？對此，林右昌回應，這是個別政黨自己的問題，必須要清楚去面對，他指的是政黨政治的常態，民進黨是有價值、有理念的政黨，且非常清楚自己的基本價值就是堅守台灣主權、本土意識，另外就是對於公平正義議題堅定持續關注，民進黨是台灣政黨第一品牌，是最重視年輕人的政黨，也是最能守護台灣、最有執行力的政黨。