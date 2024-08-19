大陸金融機構合規管理迎重磅新規，國家金融監督管理總局日前起草《金融機構合規管理辦法（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，具體要求金融機構在總部設置「首席合規官」，且在省級（計畫單列市）分支或一級分支機構都要設置合規官，且必須保障配備足夠人力與參會權、知情權、調查權等職權。
所謂「合規管理」，是指金融機構以確保遵循合規規範、防控風險為目的，以提升依法經營管理水準等要求下，進行的包括建立合規制度、完善運行機制、培育合規文化、強化監督問責等有組織、有計劃的管理活動。
根據第一財經報導，此次發布的合規管理是金融機構高品質發展的重要內容。該《辦法》共分為5章65條，是首次全面系統對金融機構合規管理進行明確規定與具體的要求。
該《辦法》要求，金融機構在總部設置首席合規官，在省級（計畫單列市）分支機構或一級分支機構設置合規官，更要求完善部門與人員履職的保障措施。包含配備充足、專業人員，明確首席合規官及合規官的參會權、知情權、調查權、詢問權、建議權、預警提示權等職權。
招聯首席研究員董希淼認為，該《辦法》有助於增強金融機構的合規經營意識，促進經營管理行為更加合規，既是推動服務實體經濟的需要，也是更好防範化解金融風險。
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