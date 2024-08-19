由國泰集團創始人蔡萬春的長子蔡辰男打造的高檔餐廳海峽會易主，由經營晶宴會館的御嵿國際接手，御嵿19日公告透過老股轉讓方式，以3500萬元取得海峽會43.75％股權，連同先前通過子公司晶宴生活創意股份有限公司取得之股權，共取得海峽會62.5％股權，及四席董事，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，並已於8月16日併入集團營運版圖。

海峽會自2013年成立，位於台北金融核心的敦化北路宏國大樓地下一樓，佔地約1,500坪，規劃25間包廂，座位人數超過400位，並禮聘知名日籍設計大師北井利昭TOSHIAKI KITAI先生規劃設計奢華舒適及寬敞的用餐環境，提供頂級火鍋、複合式料理與豪華包廂式的用餐空間，打造低調奢華且獨立隱密的餐宴會館，多年來滿足兩岸商界層峰，宴客、社交、會談、聚會、養生等全方位需求。海峽會餐廳目前擁有超過2,000名會員，主要包括企業家、國際商務人士、知名藝人、政商名流等。

御嵿表示，在過去蔡辰男會長的帶領下，海峽會可謂名聲遠播、冠蓋雲集，唯近年面對市場潮流改變，遇上營運逆風，蔡會長幾經考慮後決定將海峽會交棒給下一代合適之經營方。而在機緣巧合下蔡會長與御嵿孫正強董事長結緣，雙方數次相談，經蔡會長認可後，以嫁女兒的心情將海峽會嫁入御嵿，並繼續在海峽會美食中擔任董事，期望未來與孫正強董事長攜手再創高峰。

而公司取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，並可望客戶提供更多元的高端服務，其中包括：（1）結合旗下御義旅行社為高端消費族群規劃國外頂級商務度假旅遊、深度生態探索，以及米其林星級國外美食之旅等行程，（2）借助海峽會多年高端餐飲服務經驗，提升子公司御景生活在飯店代管事業的運營能力；（3）透過本次投資海峽會餐廳，御嵿國際更將引進高端餐飲的培訓體系，提升集團內餐飲工作人員的服務專業品質，並深化高端餐飲管理能力，為公司全方位餐飲服務再添營運成長動能與管理綜效。

御嵿進一步表示，「可複製SOP」、「自動化設備」、「AI 研發菜單」等，是近幾年台灣餐飲市場發展的主流議題。但在這個光譜的另一端，擁有知名與星級主廚、高端或特殊食材、獨特且優質的用餐體驗等元素的高端餐廳，更加受到頂級客群的青睞與重視，在未來，海峽會也將持續晉用具備廚藝技術與創新研發能力的廚師，加上優秀的外場團隊，並以長期信賴的口碑作為最好的行銷方式，來突顯其無可取代的價值。