2024第9屆「新住民舞蹈比賽」即日起至9月30日開放報名，教育部今表示，為鼓勵離島新住民參賽，只要團隊成員中有1／2的人戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊可逕行參加決賽，希望吸引更多族群踴躍參賽、相互交流。

今年「新住民舞蹈比賽」即日起至9月30日開放報名，初賽分別於11月2日（星期六）、11月16日（星期六）、11月24日（星期日）舉行；決賽將於12月15日（星期日）舉行。自2016年活動辦理以來，8年間共計513隊，逾3000人次參與比賽，「新住民舞蹈比賽」儼然已成為新住民朋友展示母國文化和藝術才華的重要平台。

教育部表示，為了鼓勵更多新住民朋友參與比賽，自112年起，比賽對報名團隊中的新住民人數比例門檻從過去的2／3下調至1／3；並依近3年參賽經驗，分為經驗豐富的甲組及舞蹈初學或初次參賽乙組；另為鼓勵離島新住民踴躍參賽，只要團隊成員中有1／2的人戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊可逕行參加決賽，希望吸引更多族群踴躍參賽、相互交流。

來自菲律賓的周小姐和陳小姐表示，經由社區的串連、舞蹈比賽練習的機會，同是菲律賓人的她們才認識了彼此的地區傳統；來自印尼的吳女士已經連續五屆參與賽程，過去曾於家鄉擔任舞蹈教師，在印尼只要遇到開心的事情或開心的節日，大家都會為此跳上一曲，以表示誠摯的祝福。

教育部將持續透過辦理「新住民舞蹈比賽」，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友們匯聚一堂，在舞台上展現母國舞蹈的獨特魅力。更多新住民舞蹈比賽資訊，可至facebook活動粉絲頁「新住民舞蹈比賽」查詢，或逕洽承辦單位-國立台灣藝術大學金小姐，電話（02）2272-2181轉2577。