大陸籍漁船「閩龍漁60877」前天在金門東碇島外海沉沒，還有三名船員失蹤，我國海巡全力搜救，但中國兩艘海巡船跟救援船從前天起執行在台海巡航，號稱「維護通航秩序，查處各類海上交通違法行為」，更一度越過海峽中線。立法院民進黨團表示，這就是真心換絕情，台灣的善意換來中國的敵意，這只會讓台灣人民對中國更加反感，請中方自制，不要軟土深掘。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，看到中國漁船在金門外海沉沒的意外事件，一直以來台灣海巡一直都秉持著人道主義，看到像這樣的意外事件，海巡也全力搜救、幫忙，但是比較遺憾的是，中國的官方一直以來，反而是在利用各種意外事件，甚至消費意外事件，反倒要進行他在灰色地帶的戰略，甚至也想要藉機抹煞台灣的管轄權，大家可以看到誰是用人道治國、誰只想要做出霸道的權力輸出，甚至在利用自己人民的意外事件。

洪申翰說，海巡或相關防衛力量會很辛苦，但我們會全力支持海巡，也想呼籲中國不要在消費自己漁民的意外事件，當然中國表面上會表現要維繫秩序等的說詞，可實際上中國的目的我們都一清二楚，希望中國自制，不要做這種會讓國際社會都看穿，甚至讓國際社會都知道意圖的「準」擴權、擴大自己灰色地帶的企圖。

民進黨團幹事長吳思瑤補充，這個事件不是發生在台灣海域，也跟台灣漁船無關，台灣用人道關懷兩岸互助切入點主動積極協助，卻被中國大做文章，藉此合理化它們侵犯我國海域管轄權的做為，這就是真心換絕情，台灣的善意換來中國的敵意，這只會讓台灣人民對中國更加反感，請中方自制，不要軟土深掘。