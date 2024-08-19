復仇狗血韓劇《第三次結婚》近期在中天娛樂台熱播，女星吳丞芽所飾演的「鄭多貞」，遭吳世英飾演的閨密「姜世蘭」背叛，不僅丈夫被搶走、親身女兒被掉包，就連親生父親都是被閨密害死。而姜世蘭為毀滅證據，更不惜將鄭多貞逼下懸崖殺人滅口，最終讓女主角黑化，兩人變成互相撕咬的雙重復仇局面，誇張的情節、錯綜複雜的劇情，讓觀眾看到入迷。

吳丞芽談及拍攝「墜崖戲」，竟難掩興奮，「第一次要拍吊鋼絲的戲覺得很新鮮，我個人也喜歡這種刺激的體驗，在拍攝過程中也讓我釋放拍戲的壓力。」她更表示未來想要嘗試武打類型的動作戲，「因為是女團出身，過去時常需要練舞，對於身體的運用相當了解」，覺得自己能駕輕就熟。

吳丞芽《第三次結婚》拍墜崖戲稱「很舒壓」。（中天娛樂台提供）

《第三次結婚》不僅讓吳丞芽首次嘗試吊鋼絲，更為了報仇而有女扮男裝的橋段，更勁爆的是，劇中她還嫁給閨密的公公，只為了要名正言順地折磨媳婦，沒想到劇情又再翻轉，公公竟然是她的「前繼父」，這讓吳丞芽意外成為媽媽的「小三」。飾演公公的全盧民，之前在多部作品裡角色碰巧都有外遇，因此被封「國民不倫男」，此次更是拋棄多年守護在身邊的女人，另尋新歡，卻依舊和前妻糾纏不清，讓網友直呼根本是「超級大渣男」。不過這次《第三次結婚》是全盧民第二次和吳丞芽合作，過去他們曾飾演「父女」，此次竟成為夫妻，也因為兩人合作過，彼此相當熟悉，演起戲來很有默契。

吳丞芽在《第三次結婚》嫁三次，直呼「太辛苦了」。（中天娛樂台提供）

對於在《第三次結婚》和全盧民從之前的父女關係轉變為夫妻，吳丞芽表示：「因為跟全盧民前輩之前合作過，相處融洽，兩人合作演夫妻完全沒有太大的困難點」，她也感謝前輩對於演技上的指導，而對於自己為了復仇，所以和全盧民飾演的會長結婚這件事，吳丞芽坦言一開始很擔心觀眾會覺得相當荒唐，但也因為這樣的劇情內容，讓她展現與以往不同作品的詮釋。她提到剛好在低潮遇到「鄭多貞」這個角色，對她來說這作品別有意義，「透過這個作品我感受到以前從未有的情感，對我來說意義非凡，也再次感受到演戲的樂趣」，這部劇播出後，她私下經常遇到一些媽媽們為她加油打氣，更會直接問她：「什麼時候要開始復仇？」

吳丞芽在《第三次結婚》展現姣好身材。（中天娛樂台提供）

劇名為《第三次結婚》，吳丞芽在該劇中確實結了3次婚，「結3次婚真的太辛苦了，因為這部劇，對婚紗的憧憬都沒了。」加上劇中有許多要穿禮服的場合，讓她直呼以後自己結婚只穿一件婚紗就好。吳丞芽身材姣好，穿起禮服格外搶眼，她也分享平常維持身材的方法，「我會去游泳，吃好睡好」，演出《第三次結婚》，不時上演情緒起伏很大的戲，有時候甚至拍到喉嚨痛，吳丞芽透露必須靠「蜂蜜」護嗓。《第三次結婚》每周一至周四晚間6至8點在中天娛樂台播出。