台灣當兵成為近年熱門議題之一，更是絕大部分男性人生中共同艱辛的回憶。對此，有一名剛入伍服役的宜蘭新兵現身網路，向網友大吐苦水，比如軍中飯菜不合胃口、一人感冒集體生病、洗澡沒有熱水等雷點，直言當兵環境惡劣，並無奈感慨：「整個當兵當到很討厭國家，一點歸屬感都沒有。」

該男網友昨（18）日晚間透過Dcard並以「當兵當到很emo」命題發文，透露他近幾周至宜蘭服役，原以為為期4月的兵役能讓他身體強壯，卻沒想到僅數周就被「病毒摧殘」，並控訴洗澡沒有熱水，不然就是過燙、冷氣不涼，更誇張的還是全寢室的人都在咳嗽，讓他直呼：「團體生活真的令人煩躁。」

另外，原PO也說，在餐廳的食物除了很難吃，甚至還要排隊洗碗，軍中種種讓他心生厭惡，甚至為此感歎，「整個當兵當到很討厭國家，一點歸屬感都沒有。」

該貼文曝光後，瞬間釣出許多過去服兵役的一票「苦主」，紛紛深有同感：「真的，有人開始咳嗽之後就會陸續增加，我當阿替只在裡面十幾天，結束之後也是大家都在咳」、「進去裡面就是練蠱，男友進去四個月感冒沒好過」、「我去年10月去成功嶺研替新訓到確診，還好我只要在那邊待幾天，裡面的環境超爛」、「當初退伍 我還多咳了兩個禮拜才好，都咳出血了」。

也有許多老兵認為原PO抗壓性太弱，因此才多有抱怨，並稱現在當兵的條件、環境已經遠勝從前：「我1918t野戰砲兵，以前可沒有冷氣，有水洗澡就偷笑了，在外島最久28天沒水洗澡，現在部隊真的好很多了」、「這樣怎麼保護台灣，4個月而已欸，你以為你在夏令營喔？」、「爛草莓，才四個月也要叫，國家要給你這種人保護，我都擔心」、「老人不僅僅熬過3年，還比你們更苦，有痛不能叫，有苦不能說的生活也是硬抗扛了；對，合理是講給當兵外的世界，當兵唯一合理的就是退伍令，一旦戰爭誰管你熱水不熱水，感冒不敢冒」。

評論區裡，有一名網友舉出自身過往經歷，安慰如今正在服役的原PO：「我在裡面為了不要耽誤我鑑測完的休假，我是拖著病跑完五千的，只能說當你在外面受盡折磨的時候想一想，在裡面都熬過來了，就會覺得外面沒什麼苦。」