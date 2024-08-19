中天綜合台《小明星大跟班》主持人吳姍儒（Sandy）待產請假，吳宗憲與代班主持人歐漢聲所錄製的集數從本週開始播出。明（20）日晚間10點節目，聊到「就因為說錯了這句話！沒想到我就被炎上了」主題。王牌經紀人孫德榮提到曾和網紅實況主隔空交火：「他根本還沒開店，就在直播旁邊寫了加盟專線，我留言的意思是說人要有良心，如果你開業3年有賺錢，要粉絲加盟我非常贊成，但如果你現在就先這麼做，這是在割韭菜，你的粉絲要加你會員、要斗內給你，又要跟你開還沒成功的飲料店。」

同場來賓詹惟中表示現代的行銷方式與過往有很大的不同，但孫德榮依然覺得對方的行為不太妥當：「他直接開直播罵我5天，他的粉絲洗我版洗了1年多，還有更好笑的，他請我簽的藝人幫他業配，後來他連業配也罵。」

孫德榮在節目上分享被網紅欺負的經驗。（中天綜合台提供）

卡古則被網友質疑在山豬(陳俊甫)的告別式上作秀：「當時我都沒有發關於祂的文，畢竟在他生前，我們是吵架的狀態。」他也還原當時的受訪經過：「講到一半，我突然難過哽咽，當下我很想忍住，因為告別式途中，我已經哭了3次，我一直想要忍住不哭，好好受訪，不想被人覺得我矯情，但因為新聞會剪掉一點，我就變得一下哽咽、一下摀眼睛，全部網友、我的朋友都來問『你到底是真哭還假哭』？」吳宗憲聽完忍不住替他抱不平：「我們轉身擦眼淚，還要被講『果然是戲劇科的』，難道藝人就不能真情流露嗎？」卡古則無奈吐露心聲：「很可惜生前沒有好好的和好，因為真的太突然了，但我去告別式，其實就已經代表我們的恩怨已經化解了，我應該不要受訪，因為我怎麼說怎麼錯。」

詹惟中曾分享對罷工事件的看法而挨轟：「4年前的過年，我人在日本看到很多人返鄉沒飛機坐，我的想法是罷工Ok，全世界都有罷工，但人家會預先告知時間還有訴求，可是那個航空公司是無預警的。」吳宗憲一聽立馬表示勞資問題不能只看表面：「罷工是一個民主的過程，你怎麼知道裡面的員工是否經年累月，已經處於要爆發的火山？還是要為他們著想。」詹惟中則解釋：「很多人在櫃檯哭說不能回去和家人聚會，那種惻隱之心油然而生，我們都能體諒機師非常不容易，但你跟公司處不好，為什麼要處罰我們這些小老百姓？但我也學乖了，後來換別的航空公司座艙長跟空姐罷工，我就不講話了。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。