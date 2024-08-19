2018年大陸女星范冰冰事業巔峰之際，陷入「陰陽合約」逃漏稅風波，一度被大陸官方點名「劣跡藝人」，慘遭封殺；儘管繳了約40億台幣的罰款，卻復出困難。范冰冰只能將演藝重心移往海外，還到韓國拍電影。而先前她才被爆出搬離北京移居香港一事，如今就有網友透露自己在香港偶遇她。

一名網友在微博上分享自己偶遇范冰冰，並稱當時對方在路邊等計程車。照片中的女子綁著馬尾，穿著一身嫩黃色連身裙。因為原PO只拍到背影，所以有不少人懷疑是否真為本人。對此，就有眼尖粉絲發現照片中女子穿著的白鞋，范冰冰早在三年前就開始穿，認為應該就是她。只是腳上球鞋穿三年，有網友笑稱「百變女王也變得節儉起來」。

一名網友在微博上分享自己偶遇范冰冰。（圖／翻攝自微博）

事實上，早在上月底范冰冰就於香港某餐廳被巧遇，當時她皮膚又白又亮的好狀態，更被不少人誇獎。據《香港01》報導，有知情人士透露，范冰冰已經移居香港並住進半山豪宅。而范冰冰也曾在小紅書上曝光，從豪宅望出去的景色，畫面中可見她住的樓層非常高，足以完整俯瞰維多利亞港的美景，至於豪宅內部的裝潢，則採低調簡潔的風格。

早在上月底范冰冰就在香港某餐廳被巧遇。（圖／翻攝自微博）

范冰冰也曾曝光從香港豪宅望出去的景色。（圖／小紅書 范冰冰）

然而，有關范冰冰移居香港的傳聞，似乎也早就有跡可循，去年她就經常曬出人在香港的照片，就連除夕夜也是與父母在維多利亞海港的遊艇上過，甚至她也被指出已打進入當地貴婦名媛交友圈，不僅曬出與富商劉鑾雄太太甘比的合影，更形容對方是「我的香港閨密」。