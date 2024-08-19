美國前總統川普的競選副手范斯（J.D.Vance）昨（18）日砲轟民主黨對手賀錦麗的經濟政策，稱讓賀錦麗控制通膨政策，相當於讓犯下性侵案件的已故億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）控制人口販運政策，一番將賀錦麗比作「淫魔」的評論引發議論，網友紛紛提醒他，根據川普過去多次與艾普斯坦往來的紀錄，川普才是淫魔的好朋友。

美國「野獸日報」（Daily Beast）、英國《太陽報》（The Sun）報導，范斯昨日接受政論節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時砲轟賀錦麗端出的經濟政策，他稱，「讓賀錦麗控制通膨政策，就好比讓艾普斯坦控制人口販運政策，美國人聰明多了，對於賀錦麗代表新開始的想法，美國人不會買單」，他更稱，拜登、賀錦麗任內的經濟政策，導致通膨迅速惡化。

艾普斯坦於2019年死於獄中，他生前被控多項性販運、詐欺犯罪，更有受害者出面指控未成年時淪為他的性奴，至今媒體仍稱他為「淫魔」。

范斯將賀錦麗和「淫魔」作比較的一番言論，讓「野獸日報」評論范斯對賀錦麗的攻擊已經來到「詭異的新低點」，報導更指出，范斯此話一出時，節目主持人布瑞姆（Shannon Bream）持續「板著臉」，完全沒有回應他的發言。

JD Vance: "Giving Kamala Harris control over inflation policy, it's like giving Jeffrey Epstein control over human trafficking policy."



(Peep the expression on Shannon Bream's face as he says this.) pic.twitter.com/mS8sCLsLOY — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2024

美國《時人》雜誌（PEOPLE）報導，范斯這番言論馬上引發網友熱議，紛紛提醒他賀錦麗本身和艾普斯坦沒關聯，倒是他的老闆川普過去和艾普斯坦淵源頗深，一名網友在X平台發文：「如果我的搭檔被拍到不少和艾普斯坦的合照及影片，我會盡可能避免提到他（指艾普斯坦）的名字。」

If my running mate was in numerous photos and videos with Epstein, I'd do anything to avoid saying his name.



But that's just me? https://t.co/kBKy0fzR8q — Jake Williams (@MalwareJake) August 18, 2024

其他網友也表示，范斯此番話讓人想起川普曾搭乘過艾普斯坦的私人飛機。

JD Vance comparing Kamala Harris to Jeffrey Epstein is a great time to remind you that the Trump campaign is literally flying Epstein’s plane around. pic.twitter.com/WfZ0PjWRZR — Dan 🇺🇸 (@hstarshot) August 18, 2024

川普與艾普斯坦多次留下合影，川普甚至曾形容艾普斯坦是「了不起的傢伙」；美國政治新聞網站「POLITICO」2017年報導，川普至少搭乘過艾普斯坦的私人飛機一次，兩人也有彼此的電話。

He’s Kamala Harris with her close friend Jeffrey Epstein🤦‍♂️ https://t.co/wNAiywRUxP pic.twitter.com/GQ2e5s2CNT — James Dornan SNP (@glasgowcathcart) August 19, 2024

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