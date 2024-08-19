新北市補習教育協會照顧弱勢學童，推動「113學年度希望萌芽計畫」，提供弱勢學子整年度免費的補教學習資源，統計市價近3000萬元，今（19）日在新北市府辦理捐贈儀式。新北市教育局長張明文感謝補教團體，並希望萌芽計畫結合新北市「好日子愛心大平台」，讓教育資源無限延伸。

教育局指出，新北市補教團體6年前開始推動希望萌芽計畫，提供學子上千個助學名額，2022年起擴大扶助對象，從國小到大學、成年人，只要符合資格即可申請，去年起首次提供「全科全額免學費」，課程涵蓋文理及技藝，只要有需求的科目都能一併申請，今年另開放職災勞工或弱勢勞工子女申請，關照更多弱勢家庭的需求。

今年共計70家補習班業者提供750個全額免費補教資源，公益市值近3千萬元。張明文到場參與捐贈儀式，他說，希望萌芽計畫結合新北市「好日子愛心大平台」，讓教育資源無限延伸，感謝補教團體串聯動員所有意願投入資源的各單位，共同為弱勢關懷盡一份心力，也期盼更多業者加入。

教育局補充，今年度希望萌芽助學計畫期間為9月起至明年8月，即日起至9月30日截止受理申請，設籍於新北市的學子及民眾，只要具備低收入戶、中低收入戶、職災勞工或弱勢勞工子女、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者，都可逕至新北市社會教育資源網查詢相關資訊。