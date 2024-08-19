Timberland先前慶祝50週年曾推彩色靴。（Timberland提供／朱世凱台北傳真）

鞋履品牌Timberland以經典黃靴聞名，配上牛仔褲的穿搭堪稱經典，搭時下流行的復古Y2K風潮後，依舊是不少人心儀品牌，在國外更是持續受關注，不過有網友疑惑發文，過去台灣也流行Timberland黃靴，為何「現在怎麼沒啥聲量了？」就有人點出關鍵原因。

先前有網友在PTT發文表示，記得有段時間台男都在討論Timberland黃靴，「還要搭配牛仔褲、摺褲腳什麼的，現在怎麼沒啥聲量了？是終於發現腳很臭了嗎？」有人認為歐美人平均身高偏高，所以穿上去修飾身形，但台灣人身高卻很難駕馭，「矮子穿真的看起來很肥短又滑稽」；也有網友說，這寫高筒鞋通常不透氣，不適合夏日炎熱天氣，「又硬又重，下雨天才會當雨鞋穿」、「台灣太熱了，流汗容易腳臭」。

不過亦有人緩頰說，「Timberland還是很經典」、「身材好的，穿什麼都沒差」、「流行的週期一直在改變，只是你不懂」、「有自己的風格比盲目追求流行更好」。據悉，Timberland黃靴因獨特特色適合作為復古風格搭配，人氣正逐漸回升，今年更與精品品牌聯名推黃靴，號稱有隔熱系統、防水結構等，呈現最潮的工裝風格。