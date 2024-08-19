維特斯退出市場後，風機供應由西門子歌美颯獨占，如今引來風電商抱怨批評，老大心態姿態高價格硬。圖為西門子歌美颯上週舉行台中機艙廠新廠開幕暨產線啟動典禮。(西門子歌美颯提供)

一味打著國產化旗號的亂象出現。由於兩大風機外商之一的維特斯（vestas）不滿國產要求嚴格暫時退出，僅剩西門子歌美颯(SGRE)一家獨佔，大家害怕的壟斷惡果果然出現！

一家正在蓋風場的風電業者抱怨，西門子姿態擺老高，大家都得看它臉色。現在不僅價格喊高，甚至供應產能有限，大家只能排隊慢慢等，影響風場完工國內綠電供電。

風機是整個風場建置最重要設備，而全球風機三大巨頭，丹麥維特斯、奇異再生能源（GE RE）與德國西門子歌美颯，僅維特斯與西門子進軍台灣。但離岸第三階段區塊開發因國產化評分不好，維特斯暫時退出不玩，市場被西門子歌美颯獨佔。

風電業者抱怨，這造成西門子姿態擺很高，價格很硬說了算，如此廠商成本會上升，COD(關鍵財務指標)跑不出來。更嚴重的是，會影響國內風電建置速度。

因為現在只有它一家風機供應商，大家得乖乖排隊，供應有限建置時程就得往後。受國產化拖累的還有政府的興達海基，水下基礎因為國產化成本太高也報不出價。

業者表示，對風電商來說，風機成本最高，佔有2到3成，其次是浚挖、安裝、船舶、運輸等海事工程費用。而不僅國產化墊高成本，工作船等受通膨影響也很貴。

前端成本墊高，後端找客戶賣電也不順。業者表示，由於躉購保證制度退場太快，風電商自己去簽企業購售電合約(CPPA)，但如沒有每度賣5.5到6元，根本無法賺。可國內能買得起的台積電、聯電，也是斤斤計較，談不下6元價格，真的太難賣了。現在風電商除期盼泛官股售電平台趕快上來，也呼籲政府應至少扶植風機商兩家，否則會有缺綠電風險。

對於價格抬高與產能吃緊問題，西門子歌美颯提出說明，提供的3.1和3.2的價格都保持不變。另外因全球供應鏈危機和通膨，過去三年來全球離岸風場的價格約上漲了30％，這是一個全球性的現象，不單只發生在台灣，也不單只有風機組漲價，水下基礎、電纜等零組件皆漲價。產能部分，西門子歌美颯機艙廠每年皆有2GW產能，足夠供給台灣以及亞太專案使用。

經濟部產發署則是表示，只能跟一家買，確實被壟斷不合理，因此離岸3之3期，一定會再放鬆國產化要求。