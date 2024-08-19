新生活珍媽工坊由一群中高齡或單親、新住民、原住民婦女所精心製作。（新北市社會局提供）

由新生活社會福利發展促進會旗下珍媽工坊精心製作的椰子油厚切胚芽蛋捲，近日通過7-11公司25項食品嚴格檢驗，正式上架於7-11北海岸17家門市銷售。這一消息為在珍媽工坊工作的中高齡及單親婦女帶來極大鼓舞，促進會也在多處據點如三芝馨窩和石門老梅小鷗飛飛等貼出喜訊紅紙，分享這份成功的喜悅。

新生活促進會創辦人羅素如表示，7-11作為國內超商的領頭羊，早在1年多前就曾關懷訪視珍媽工坊，親眼見證這群婦女們在工坊內辛勤製作蛋捲的過程。了解這些婦女多為中高齡、單親或新住民背景，7-11北三區當場承諾支持珍媽商品的發展。經過多次輔導與嚴格食品檢驗，珍媽工坊的胚芽蛋捲最終獲得7-11的認可，成功上架，讓更多消費者有機會品嚐這份無化學添加的健康美味。

新生活促進會指出，椰子油雖價格高於棕櫚油，但因其含有對預防老人癡呆症有益的肉桂酸，成為珍媽工坊製作蛋捲的重要原料。此次上架的胚芽芝麻口味蛋捲是珍媽三種口味之一，另有海苔和可可兩種選擇。此外，珍媽工坊還研發出不含麵粉與蛋的3味穀米捲、紅麴和薑黃素香鬆，這些產品經過不斷改良，成為素食者的聖品。未來，珍媽工坊還將推出鹹味南瓜芝麻餅乾、南瓜曲奇餅乾及6味高纖燕麥餅乾等新品。

新生活促進會創辦人羅素如說 創立珍媽工坊主要是想幫助婦女就業 尤其是弱勢婦女。（新北市社會局提供）

新生活促進會強調，珍媽工坊的精神在於「珍重媽咪、自力更生」。促進會一直以守護弱勢、健康與大地為理念，推動性別平權，鼓勵中高齡婦女二度就業，幫助她們脫離貧困。未來，珍媽工坊希望透過在偏遠地區生產加工，並在都市通路販售，實現永續消費與生產模式，扶持更多弱勢群體，同時讓消費者享用到更優質的產品。