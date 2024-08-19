高雄一名女子近日在全聯快打烊時去採買，看到常溫的蘋果和奇異果都被蓋上冰的濕毛巾，毛巾的水多到會滴水，她直呼第一次看到這景象，拍下PO上網後，一票網友加入討論，知情人說蓋濕毛巾的原理，是讓水果保持水分，達到保鮮及保濕效果，其他婆媽笑稱是水果「敷面膜。」

原PO昨（18）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，接近打烊時間到全聯，見店員把常溫的蘋果和奇異果蓋上冰的濕毛巾，奇景讓她驚訝。

貼文引發一票網友關注，知情人說濕毛巾從冰箱拿出來大約是5～6度，超市最常拿來蓋在裸賣的蘋果及奇異果上，可讓水果保持水分，隔天賣表皮才不會看起來乾乾的，是有效率的保鮮、保濕方式。

全聯店員在打烊時會幫裸賣的蘋果、奇異果敷面膜。（圖／網友Angela Lin授權提供）

全聯店員在打烊時會幫裸賣的蘋果、奇異果敷面膜。（圖／網友Angela Lin授權提供）

其他婆媽也見原PO分享的畫面，紛紛大讚學到生活常識，也有人直呼這招是幫水果「敷面膜」，「水果的晚安面膜」、「很聰明，保濕」、「水果們也有晚安面膜，好可愛，這招偷學起來。」