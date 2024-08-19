不少人喜歡吃滷味，但營養師高敏敏表示，看似沒什麼負擔的滷味，其實隱藏著不少熱量炸彈，像是燕餃每100克熱量，破300大卡，含鈉量高達604毫克，「高卡路里又高鈉」；而吃起來不鹹的蟹味棒、甜不辣，含鈉量也都破600毫克，吃多可能造成水腫、口乾舌燥、頭痛昏沈等不適。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，在10項加工滷味食品類中，在同樣100克重情況下，熱量前3名分別是燕餃321大卡、鑫鑫腸283大卡、貢丸244大卡；而在蛋白質類中，炸豆皮熱量高達388大卡，如果再吸滿湯汁，根本就是熱量炸彈。

除熱量高外，滷味的含鈉量也非常驚人，依衛生福利部建議，成年人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），但高敏敏指出，在同樣100克重情況下，滷味含鈉量前3名分別是蟹味棒694毫克、甜不辣642毫克、燕餃604毫克。

高敏敏指，雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意，不能攝取太多鈉。

如何判別自己鈉量過高？高敏敏提醒，如果有水腫、口乾舌燥、頭痛昏沉等症狀，都可能是提醒吃太鹹了，若想健康吃滷味，建議秉持「選擇原型食物」、「搭配無糖飲料」、「減少滷汁／沾醬」、「飯後高鉀水果」4原則，吃完後可吃香蕉、小番茄、奇異果等的高鉀水果，有利尿排鈉的效果。