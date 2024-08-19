新北市2018年至2023年農曆月份買賣登記（過戶）量。（新北市地政局提供）

傳統觀念中，農曆7月「鬼月」往往被視為購屋的禁忌時期，但新北市地政局最新數據顯示，這一迷思正逐漸瓦解。根據新北市2018至2023年各農曆月分的房屋買賣成交和過戶數據，鬼月的成交和過戶數量並非最低點，甚至有些年分高於其他月分，顯示隨著時代變遷，鬼月不買房的傳統觀念正在改變。

地政局地價科科長蕭湘君指出，過去幾年中，農曆新年前後和農曆7月的房屋成交量和過戶量確實較低，這與部分民眾的傳統觀念有關，尤其是房屋過戶被認為是「真正買屋」，因此更被避忌。然而，近年來的數據顯示，鬼月過戶的數量逐年增加，尤其在2021年、2022年和2023年的農曆7月，過戶數量甚至超過其他月分，顯示鬼月購屋的禁忌已逐漸消失。

新北市2023年各樓層交易價量分析。（新北市地政局提供）

此外，對於4樓因諧音「死」而不受歡迎的迷思也不再成立。根據地政局的統計，2023年第4季的數據顯示，4樓的成交均價與其他樓層差異不大，且交易件數為所有樓層中最多，顯示4樓已被普遍接受，甚至成為購屋者的熱門選擇。

地政局表示，為推動房屋交易市場的透明化，他們每季在新北市不動產愛連網上發布不動產成屋市場季報，提供民眾多元的不動產市場行情資訊。這些數據和分析不僅破除購屋迷思，也讓民眾在購屋時能做出更理性的決策。