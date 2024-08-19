衛福部日前預告修正《身心障礙者權益保障法》，主要回應國際審查委員會意見及因應身心障礙者需求，維護其權益及加強人身安全保護，台灣身心障礙者自立生活聯盟19日指出，個人助理比起居服員、機構，較尊重障礙者的想法與決定，可協助自主生活，草案卻未納入相關的「自立生活」條文，難以接受。

台灣身心障礙者自立生活聯盟表示，「自立生活」是身心障礙者權利公約精神之一，然國際審查委員會曾關切，我國身心障礙者在機構中受到虐待和不人道待遇，各類機構還高度限制、管理，照護方式亦非常機械化，導致住民和社會連結薄弱、身心功能退化，隔離至終老。

台灣身心障礙者自立生活聯盟也提到，身心障礙者的社區服務，由居家照顧服務員提供，因「按碼做事」無法確實支持他們的日常生活，個人助理則尊重障礙者的想法與決定，協助實踐日常生活，目前的情況卻是障礙者家庭聘請外籍看護，或家庭成員犧牲生活或工作全職投入照顧，送入機構則是不得己的選擇，我國近5年發生44起長照殺人事件，更顯示政府漠視障礙者人力支持服務。

台灣身心障礙者自立生活聯盟強調，政府提供的服務與個人助理資源不足，導致身心障礙者被限制每天洗澡、吃飯、上廁所和外出的次數，許多社區服務仍限制身心障礙者的生活作息，顯示我國在「自立生活」支持服務方面與CRPD要求的最低標準仍有一大差距，我國主管機關經常認為身心障礙者只是不斷「要人力、要時數」，但有了充足人力與時數，身心障礙者才能自主生活、生活於社區之中。

台灣身心障礙者自立生活聯盟指出，已故身障律師陳俊翰長年為了個人助理的法規明文化，四處奔走並參與多場倡議行動，賴清德總統更曾在告別式中提到「民進黨團隊會一一落實俊翰的理想跟抱負」，過去多位立委都強調自立生活中個人協助服務入法的重要性，時任行政院長陳建仁更表示會請衛福部蒐集修法相關意見，儘快提出修法版本。

台灣身心障礙者自立生活聯盟直言，本次修正草案未放入「自立生活」章節，連相關條文都沒有訂立，令台自盟難以接受，但只要個人助理有法規依據，就能夠獲得穩定的服務個案，助人服務也能成為養活自己的工作，呼籲草案納入自立生活專章，制定有時程的去機構化計畫，並闡明個人助理服務規範、增加社區服務和個人助理人數、保障個人助理勞動權，保障雙方權利。