天后蔡依林（ Jolin ）的「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」歷時近5年，期間走過全球疫情風暴，仍順利完成各大城市演出並獲無數歌迷支持喜愛，最終第63場昨（18日）於廈門「優秀畢業」。回想一路走來坎坷，Jolin昨打破這套巡演「從不加班」的記錄，安可加演〈Goodbye〉送給大家。

Jolin上周六日於廈門開唱，其實第一晚全場觀眾已情緒高漲，粉絲不停湧上台前之餘，還有人興奮地在椅子上高歌。為避免發生意外，Jolin不斷呼籲粉絲要小心，並以抒情歌安撫激動粉絲，可見大家不捨她巡演將告一段落。

蔡依林17、18日在廈門舉辦演唱會。（翻攝蔡依林工作室微博）

她昨晚演出尾聲，打破巡演以來從不安可的記錄，返場升上舞台那刻，全場興奮暴動，全場尖叫聲響徹天際。Jolin隨後送上安可曲〈Goodbye〉，感性表示：「 Ugly Beauty在黑暗中誕生、也在黑暗中茁壯，請你一定要記得、你是最美麗的，Ugly Beauty永遠在你心中，不會因為結束而消失。」她語畢一度哽咽，而台下歌迷早已淚海一片，氣氛感人。