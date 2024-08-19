台灣連鎖品牌館是展中最大的國家館，駐墨爾本台北經濟文化辦事處呂明澤處長及大洋洲台灣商會聯合總會張戴麒總會長特別來到現場與各家業者交流澳洲市場趨勢與消費習慣洞察。呂處長認為，只要做出品牌特色，在當地市場潛力龐大，鼓勵台灣連鎖加盟品牌業者布局澳洲。

首次參展的手搖飲品牌「三分春色」品牌成立僅4年，海外拓點首選澳洲，本次展覽接獲在雪梨經營中式快餐的業者洽詢合作事宜。同為首次參展的「萬波」目前海外以亞洲及美國市場為主，今年度除持續耕耘既有市場，並規畫拓展大洋洲商機，本次參展該品牌特色口味飲品在現場吸引許多買主興趣，認為在澳洲市場極具潛力。

澳洲雪梨連鎖加盟展由澳洲連鎖加盟協會主辦，每年在墨爾本、雪梨、布里斯本和珀斯等4個城市舉辦，吸引來自紐澳及國際市場的潛在投資者，提供參展企業和潛在加盟者互動平台，促進雙方之間的交流與合作，參展品牌涵蓋食品、飲料、零售、健身、美容、兒童教育、娛樂服務等領域，本屆計116個品牌展出，計吸引超過2000人次買主參觀。

貿協表示，為協助台灣連鎖加盟產業拓展國際市場，今年度除已率團帶領業者前往法國巴黎、美國紐約參加連鎖加盟展，下個月還將前往新加坡，提升台灣連鎖品牌國際知名度。