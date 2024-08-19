受氣候變遷影響，亞太經濟合作（APEC）各經濟體自去年起，登革熱疫情紛紛創新高，嚴重威脅各國公共衛生及醫療體系。衛福部疾管署於2024年APEC第二次衛生工作小組會議中，與各國分享登革熱防治經驗及疫苗接種政策。

APEC今年8月13日至17日，於秘魯舉行第二次衛生工作小組會議，特別規劃「氣候變遷對於健康的造成的衝擊：登革熱等熱帶傳染病」，邀請各經濟體分享登革熱防治策略，台灣也獲邀請，與新加坡及智利代表分配於同組，分享台灣疾病防治政策推動經驗。

疾管署指出，台灣去年疫情解封後，國內外恢復頻繁交流，鄰近地區疫情嚴峻，加上聖嬰現象導致高溫多雨，導致本土登革熱病例自7月起迅速增加，期間更因颱風接連侵襲，為防制工作增添不利因素，所幸在醫療人員、中央與地方政府合作，及民眾配合防治措施之下，登革熱新增病例自10月中開始穩定下降，是全民參與防疫所展現的成果。

疾管署說明，第二次衛生工作小組會議中，13、14日舉辦「亞太地區經濟體藉由COVID-19防治經驗及防疫一體概念，面對新興與再現疾病：經驗、挑戰與機會」工作坊，讓各國分享新冠疫情期間，在防治政策上所遇挑戰，並嘗試透過防疫一體策略，因應未來氣候變遷導致各類傳染病對公共衛生造成的威脅。

此外，疾管署在「生命歷程全人照護議題」中，分享我國疫苗接種推動成果。台灣針對出生到國小前兒童，提供9種公費疫苗，以及流感、新冠疫苗等，也透過寶寶出生時的「兒童健康手冊」，讓新手爸媽了解兒童疫苗接種重要性。另外，每年也提供公費流感疫苗及COVID-19疫苗接種，提升群體免疫力。

疾管署表示，氣候變遷嚴重威脅各經濟體疾病防治以及公共衛生與醫療體系，疾管署將持續與APEC各經濟體交流分享疾病防治經驗並建立緊密合作關係，維護全球衛生安全。