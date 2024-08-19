中選會日前宣告基隆市長謝國樑罷免案成立，將於10月13日進行罷免投票。曾參選基隆市議員的國民黨員紀文荃直言，許多里長及民間團體表態反對罷免，已讓綠營手足無措，但他透露，綠營將奧步盡出，指稱謝國樑團隊賄選等栽贓手法恐上演，國民黨與謝國樑團隊一定要謹慎面對。

紀文荃今（19）日在臉書指出，繼前總統馬英九前後2次到基隆後，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人也相繼到基隆力挺謝國樑，且也有越來越多市民到場支持，能感覺的到藍軍的氣勢逐漸聚集；由於基隆原本就是藍大於綠的政治版圖，如今基隆市民反對罷免意識覺醒，紀文荃直言，謝國樑民調已不斷上升，越打越強。

紀文荃認為，罷免團體不斷以惡劣又讓人反感的方式騷擾謝國樑，引起民眾的反感，如今謝國樑市府東岸連四勝後，罷免團體的罷免理由已蕩然無存，如今更是硬擠荒唐理由，甚至還有失去攻擊重心的網軍在網路上喊出「罷免關NET事件什麼事」，讓許多民眾相當傻眼。

紀文荃觀察到，近期的基隆市政活動上，有越來越多民眾站出來和罷免團體抗爭，也在氛圍上感受到基隆市民對謝國樑的支持，甚至已陸續有許多里長及民間團體表態反對罷免，讓綠營顯得手足無措。

即便從民調及氣勢上看出謝國樑佔上風，不過紀文荃透露，有部分綠營人士大動作拜訪民間樁腳外，更砸大資源準備找人栽贓，上演抓賄選大戲，並利用媒體輿論反撲，藉此操作影響民意；紀文荃強調，綠營將奧步盡出，後續恐有人跳出來指稱謝國樑團隊賄選，國民黨與謝國樑團隊一定要謹慎面對，防止綠營及罷免團體任何可能的抹黑、栽贓。