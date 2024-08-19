中選會日前宣告基隆市長謝國樑罷免案成立，將於10月13日進行投票。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，謝國樑若被罷免成功，就是明年大罷免潮的序曲，而國民黨一定要守住這一關，若不守住，未來幾年的政治路上會出現很大的亂流及問題，而讓支持者的熱情不被澆熄、保持動能出來投票，是未來兩個月的重大任務。

蕭旭岑今（19）日接受廣播專訪時表示，不能小看謝國樑罷免案，這是影響未來幾年台灣政治很大的案子，罷樑主因在於，謝國樑國民黨縣市首長內，首位就任後赴陸交流、也非常支持兩岸交流的縣市長，謝國樑若被罷免成功，就是明年大罷免潮序曲，明年立委罷免案恐如火如荼，國民黨一定要守住這一關，若不守住，未來幾年的政治路上會出現很大的亂流及問題。

蕭旭岑指出，關鍵點還是在動員，民調顯示有25％支持罷免，是綠營的基本盤，這些票都會出來投，如果藍軍出來投的票未到四分之一，謝國樑就會被罷免，所以接下來就是考驗國民黨，能不能把支持者的熱情都催出來。

蕭旭岑表示，除了選舉，台灣人對於假日出門投罷免票，要有很強的動力。民進黨就是仇恨動員、一定能發動支持者出來投票；但國民黨、泛藍的支持者願不願意走出家門投下反對罷免票，這是關鍵，國民黨不能掉以輕心，能否讓支持者的熱情不被澆熄、保持動能出來投票，是未來兩個月的重大任務。

對於罷樑案的導火線、基隆市東岸商場爭議，財政部日前正式駁回NET的異議，形同基隆市府四連勝。蕭旭岑認為，謝國樑是正派的老實人，民進黨發動這些只是藉口，當年太陽花學運稱反黑箱，後來林飛帆這些人都不提黑箱了，重點就是反中。

蕭旭岑強調，NET案只是一個藉口，就是要罷免謝國樑，民進黨用很多術語去包裝政治鬥爭，赤裸裸的由林右昌在背後發動，林右昌上面有賴清德，這就是政黨發動的政治鬥爭，要把謝國樑拉下來，警告想要兩岸交流的縣市長，為明年大罷免潮吹起號角，若謝國樑罷免案成功，也會讓國民黨支持者的熱情下降，這叫一舉數得，國民黨絕不能掉以輕心。