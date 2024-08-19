《華盛頓郵報》日前報導指出，烏克蘭襲擊俄羅斯西部庫斯克地區，導致原計畫本月由卡達斡旋的俄烏局部停火談判被打斷。不過，俄羅斯18日否認有關報導，稱沒有與基輔就民用基礎設施問題進行談判​​。

一年多來，俄軍用一系列巡弋飛彈和無人機襲擊烏克蘭電網，對烏國發電廠造成巨大損害，全國輪流停電；而烏軍則利用遠程無人機襲擊俄羅斯石油設施，讓莫斯科煉油廠量減少約15％，導致全球天然氣價格上漲。烏克蘭6日對庫斯克地區跨境襲擊，是自二戰以來首次對俄羅斯領土的軍事入侵。

《華郵》17日獨家報導，稱烏克蘭和俄羅斯將於本月派遣代表團前往卡達，談判達成一項具有里程碑意義的協議，停止對交戰雙方的能源和電力基礎設施進行襲擊。報導指出，該協議本應達成局部停火，但由於烏克蘭襲擊俄羅斯主權領土，談判進而破裂。

據路透18日報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在談到《華郵》報導時表示，「沒有人破壞任何東西，因為沒有什麼可以破壞的...俄羅斯和基輔政權之間，沒有就民用關鍵基礎設施的安全進行直接或間接的談判。」

烏克蘭政府沒有立即回應路透的置評請求。但據《華郵》該篇報導，烏克蘭總統辦公室當時表示，由於中東局勢，卡達首都杜哈舉辦的峰會已推遲，將於8月22日以視訊會議舉行。

沙卡洛娃隨後引用俄羅斯總統普丁的話說，普丁12日質疑烏克蘭對俄羅斯發動地面襲擊後可能與烏克蘭進行任何談判，還抨擊烏克蘭襲擊俄羅斯民用基礎設施。沙卡洛娃說，「與釋出此類言論的人沒有什麼可談的。」