熱顯像儀實際執行情形。（新北市交通局提供）

為因應2050淨零碳排目標，隨著國內電動汽車數量不斷增加，新北市政府持續加強電動車消防安全與充電設施建設。繼新莊運動公園地下停車場率先導入「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及專用防火毯後，交通局更宣布將與民間企業合作，在全市公有停車場建置智能充電平台，並全面配置防火毯以及全天候的ALL IN ONE一鍵通報安全服務系統，進一步提升防災安全等級。

交通局長鍾鳴時表示，電動車的快速普及使綠色運具成為未來交通發展的重要趨勢。有鑑於近日韓國仁川市發生的嚴重電動車火災，新北市更加重視電動車的消防安全。在新莊運動公園地下停車場中，已安裝熱顯像儀以24小時監控車體溫度，當溫度超過預定值時，系統將即時通報服務中心。一旦偵測到火源，低壓細水霧消防設備將在5秒內啟動，透過連接自來水源持續灑水滅火，降低火勢蔓延的風險。

此外，新北市配合經濟部與交通部推動的電動車及充電樁發展政策，積極引進民間資源投入公有停車場的充電樁建設。市府將在23日舉行發表會，展示新設置的智能充電平台。該系統除提供APP即時查詢充電位外，更首創在全國公有停車場全面部署電動車專用防火毯及24小時全年無休的一鍵通報安全服務系統，讓市民在停車充電時更加安心與安全。